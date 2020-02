ADO Den Haag haalt achtste versterking weg uit Premier League

ADO Den Haag heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een speler aangetrokken.

Met de 34-jarige middenvelder Mark Duffy haalt de degradatiekandidaat een schat aan ervaring in huis. De routinier komt per direct over van Sheffield United. De achtste winterse versterking wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de club uit de Premier League.

Duffy was vorig seizoen een vaste waarde bij Sheffield United toen promotie naar de Premier League werd afgedwongen. Met 36 wedstrijden en 6 goals leverde hij een belangrijke bijdrage aan het succes van de club.

Afgelopen zomer maakte hij op huurbasis de overstap naar Stoke City. In de Championship kwam hij echter niet verder dan een basisplaats en vijf invalbeurten.

In 2015 stond hij al eens tegenover . Met voormalig ADO-speler Nasser El Khayati werkte hij met Burton Albion een oefenduel af tegen zijn nieuwe club. "Dat was een leuke wedstrijd, die wij met 0-1 wisten te winnen."

"Het klopt dat Nasser destijds mijn teamgenoot was. Hij is echt een goede speler, die het hier ook uitstekend gedaan heeft. Hij is dus een mooi voorbeeld voor mij", reageert Duffy op de clubwebsite. "Ik heb een zeer positief gevoel bij ADO Den Haag en haar fans. Ik kan niet wachten om hier te spelen."

ADO wist eerder deze maand al Tudor Baluta, Mick van Buren, Laurens De Bock, George Thomas, Sam Stubbs en Jordan Spence naar de club te halen. Op de slotdag van de transfermarkt haalde de club ook nog Omar Bogle in huis.

De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van . "Het voelt goed om hier te zijn", aldus Bogle. “Ik heb geen moment getwijfeld om deze stap te maken."

"Het gevoel was vanaf het eerste moment goed. Natuurlijk heb ik de huidige stand in de gezien, maar ik ben ervan overtuigd dat ADO Den Haag de weg omhoog gaat inzetten."