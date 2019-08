ADO Den Haag doet zaken in Engeland en haalt multifunctionele aanvaller

ADO Den Haag huurt Pawel Cibicki voor een seizoen van Leeds United, zo maakt de club woensdagmiddag wereldkundig.

Tevens is er een optie tot koop bedongen. De 25-jarige aanvaller uit Zweden beschikt bij de club uit de Championship over een contract tot medio 2021, maar mag wegens gebrek aan perspectief tijdelijk van club wisselen.

Technisch manager Jeffrey van As was al enige tijd bezig met Cibicki en is blij dat zijn komst nu is afgerond. "Pawel is een creatieve, aanvallend ingestelde speler die voorin op meerdere posities uit de voeten kan. Een rol als nummer tien kan hem ook liggen. Pawel heeft bewezen dat hij met beide benen, maar ook met het hoofd kan scoren. Met de komst van deze aanwinst hebben we meer aanvallende mogelijkheden."

Cibicki werd in 2017 door Leeds overgenomen van Malmö FF, maar groeide op Elland Road nooit uit tot een vaste waarde.

De Zweedse aanvaller met Poolse roots werd afgelopen seizoen door the Whites uitgeleend aan zowel Molde FK als IF Elfsborg. Cibicki kwam tot dusver in zijn loopbaan tot 29 goals en 24 assists in 152 officiële wedstrijden.

Cibicki is de derde aanvallende versterking van ADO, daar eerder Michiel Kramer en Bilal Ould-Chikh werden gepresenteerd. Dinsdag werd doelman Luuk Koopmans overgenomen van . Aan de andere kant nam ADO afscheid van Abdenasser El Khayati en Sheraldo Becker, die naar respectievelijk Qatar SC en Union Berlin zijn vertrokken.