ADO Den Haag brengt update over De Graaf na vechtpartij met Gorter

Edwin de Graaf hoeft zich voorlopig niet te melden bij ADO Den Haag, zo laat de club vrijdag weten via de officiële kanalen.

Beide partijen voeren gesprekken over hoe de toekomst eruit zal zien. De Graaf kreeg het afgelopen dinsdag aan de stok met Donny Gorter en dat conflict liep hoog op. De ruzie tussen tussen De Graaf en Gorter zou betrekking hebben op de 'relationele sfeer'.

Volgens De Telegraaf zou de ruzie zijn uitgelopen op een vechtpartij. ADO meldt vrijdag dat De Graaf door 'privé-omstandigheden momenteel niet actief als assistent-trainer' is.

"We zijn momenteel met Edwin in gesprek en in afwachting van de uitkomsten van de gesprekken is er in gezamenlijk overleg besloten dat hij zich tot nader order niet op de club zal melden", reageert manager voetbalzaken Jeffrey van As.

"Door de afwezigheid van De Graaf en het eerdere vertrek van Fons Groenendijk zal Virgilio Teixeira voorlopig een belangrijkere rol spelen in de technische staf van . Hij zal in ieder geval bij de laatste twee wedstrijden voor de winterstop op de bank zitten", aldus Van As.

Teixeira is trainer van Jong ADO Den Haag en liep al twee dagen per week stage bij het eerste elftal. Hij gaat nu dus een grotere rol spelen bij de hoofdmacht.

Het is nog maar de vraag of De Graaf terugkeert bij ADO. Voor hem zou volgens De Telegraaf haast geen weg terug zijn. Algemeen directeur Mohammed Hamdi stelde, zonder in detail te treden, dat hij zich achter de beslissing van Van As schaart om De Graaf naar huis te sturen.