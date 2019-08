ADO Den Haag bevestigt Aziatisch avontuur voor Nick Kuipers

ADO Den Haag neemt afscheid van Nick Kuipers, zo maakt de club uit de Hofstad via de officiële kanalen bekend.

De 26-jarige verdediger maakt de overstap naar het Indonesische Persib Bandung. Zodoende komt er na twee jaar een einde aan de samenwerking tussen Kuipers en .

Kuipers werd in de zomer van 2017 door ADO overgenomen van . In de Hofstad kwam de verdediger uiteindelijk tot achttien wedstrijden, maar een vaste waarde werd hij nooit.

In de tweede seizoenshelft van de voorbije jaargang werd Kuipers gestald bij en de formatie uit Drenthe had hem graag definitief willen overnemen van ADO, maar de keuze van de verdediger is op een avontuur in Indonesië gevallen.

Het is onduidelijk wat voor transfersom ADO overhoudt aan het vertrek van Kuipers, aangezien hij nog een doorlopend contract had in het Cars Jeans Stadion.

De verdediger krijgt bij de huidige nummer elf van de Indonesische competitie te maken met de Nederlander Robert Alberts, die trainer is bij Persib Bandung.