ADO breekt per direct met De Graaf na ernstig conflict in relationele sfeer

ADO Den Haag heeft definitief afscheid genomen van assistent-trainer Edwin de Graaf, zo meldt de Eredivisionist donderdag.

"De club en de assistent-trainer hebben in goed overleg besloten om het contract niet meer voort te zetten", zo klinkt het. De Graaf was al even niet meer actief voor ADO en nu maakt de club bekend dat de samenwerking per direct ten einde is.

De Graaf was sinds de zomer van 2017 werkzaam in het Cars Jeans Stadion. De 39-jarige assistent-trainer was in het seizoen 2005/06 ook al als speler actief bij de huidige nummer zeventien van de .

" bedankt De Graaf voor zijn inzet voor de club en wenst hem veel succes in zijn verdere trainerscarrière", schrijft de club.

Reden voor de breuk lijkt onder meer het 'ernstige conflict' dat plaats had gevonden tussen De Graaf en middenvelder Donny Gorter. Er was een vechtpartij tussen de twee ontstaan, waarna De Graaf naar huis werd gestuurd.

Het conflict tussen de coach en de speler zou betrekking hebben gehad op de 'relationele sfeer' en dus niet over voetbal zijn gegaan.