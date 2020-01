Adil Auassar woest na Ajax - Sparta: "Kan me geen reet schelen, ik zweer het"

Sparta Rotterdam speelde zondag een verdienstelijke wedstrijd op bezoek bij Ajax, maar verloor uiteindelijk toch met 2-1 in de Johan Cruijff ArenA.

Adil Auassar was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar de uithaal van de middenvelder werd op de doellijn onschadelijk gemaakt door Lisandro Martínez. Auassar is na afloop tevreden over het spel dat Sparta op de mat legde in Amsterdam, maar hekelt het optreden van scheidsrechter Allard Lindhout.

Lindhout slingerde Auassar in de 92ste minuut van de wedstrijd op de bon vanwege een overtreding op Nicolás Tagliafico. Het betekende de eerste gele kaart van de wedstrijd en voor de aanvoerder van Sparta alweer zijn tiende gele kaart van het lopende -seizoen, waardoor hij volgende week geschorst zal zijn voor de degradatiekraker met . Volgens Auassar had Lindhout zijn overtreding ook af kunnen doen zonder gele kaart.

"Er zijn vandaag honderd overtredingen gemaakt en vervolgens geeft hij mij in de 88ste minuut (in feite dus in de 92ste minuut, red.) een gele kaart. Met alle respect... Al geeft hij mij honderd gele kaarten: het kan me geen reet schelen, ik zweer het. Het kan me echt geen reet schelen. Ik heb er echt maling aan", briest de middenvelder van Sparta na afloop voor de camera van FOX Sports.

"Ik wil wedstrijden winnen en als hij mij een kaart wil geven in de 88ste minuut, terwijl er geen behoorlijke overtredingen zijn gemaakt... Het is een relaxte wedstrijd en dan geeft hij mij in de 88ste minuut een gele kaart", baalt Auassar, die Lindhout tijdens de wedstrijd nog op andere gedachten probeerden te brengen, vanwege de gevolgen van zijn gele kaart.

De leidsman wist echter niet dat de prent tot een schorsing zou leiden voor Auassar. "Ik zeg net tegen hem: met alle respect, doe je huiswerk beter. Hij wist het niet, hij was nergens van op de hoogte."

Over het spel van Sparta in de Johan Cruijff ArenA is Auassar wel te spreken. Na doelpunten van Donny van de Beek en Ryan Gravenberch leek de Rotterdamse club af te stevenen op een kansloze nederlaag, maar door de aansluitingstreffer van Joël Piroe werd het in de slotfase toch nog even spannend.

"Je merkte aan dat ze het op een gegeven moment moeilijk hadden. Met alle respect: Ajax is in mijn ogen gewoon een geweldige ploeg. Maar ik vind dat wij het vandaag heel volwassen en goed hebben gedaan", aldus Auassar.