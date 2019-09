Adil Aouchiche: Platini evenaren is pas het begin voor PSG-tiener

Het 17-jarige talent haalde in de zomer de krantenkoppen en hij kan de komende maanden doorbreken in het Parc des Princes.

Slechts zeventien jaar en 46 dagen oud was Adil Aouchiche toen hij eind augustus met zijn teamgenoten het veld betrad voor de uitwedstrijd tegen FC Metz in . Nooit eerder kreeg zo'n jonge speler bij de Franse kampioen een basisplek. Er wordt heel veel verwacht van de middenvelder, die nog niet eens een profcontract heeft.

Aouchiche kwam in dat duel 65 minuten in actie en hoewel het tot nu toe bij dat ene optreden bleef, traint de jongeling iedere dag met spelers als Neymar, Kylian Mbappé en Marco Verratti. Het was ongetwijfeld niet zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht dit seizoen, ook al is de -selectie in de breedte sterker geworden.

Aouchiche is geboren in Parijs, maar zijn familie is van Algerijnse komaf. In 2014 mocht hij in de jeugd van PSG komen voetballen nadat hij eerder uitkwam voor amateurclubs Mitry Mory en Tremblay. De jongeling maakte meteen indruk, hoewel hij rond zijn veertiende wel bijna een heel seizoen buitenspel stond vanwege blessures die samenvielen met een groeispurt.

Gelukkig had dat weinig invloeg op hem en het seizoen erna wist Aouchiche te schitteren.

"Op dat moment kwam hij uit een moeilijk seizoen met meerdere blessures die te maken hadden met zijn groei", weet Said Aigoun, coach van Onder-15, zich te herinneren in gesprek met Goal. "Adil vroeg zich af of hij eindelijk zou kunnen aantonen wat hij in huis had. Hij speelde vervolgens een geweldig jaar, met 29 doelpunten als middenvelder."

"Hij begreep dat het nodig was om de houding van een professional te hebben. Die houding had hij van zichzelf al. We hoefden hem niet te dwingen, omdat hij een opleiding heeft gehad die is gebaseerd op respect en de bereidheid om te werken. Hij respecteert de instructies en hij geeft altijd het beste van zichzelf. Hij bezit een goede balans tussen het verlangen om goed te spelen, om niet zelfzuchtig te zijn en te willen winnen met zijn teamgenoten."

Er was geen twijfel dat Aouchiche de absolute ster van Frankrijk Onder-17 was tijdens het EK van dit voorjaar in Ierland. Ondanks zijn positie als middenvelder scoorde hij liefst negen keer in vier wedstrijden, inclusief een hattrick in het groepsduel met Zweden en vier treffers in de kwartfinale tegen Tsjechië.

Hij evenaarde daarmee het record van landgenoot Michel Platini voor de meeste doelpunten op een UEFA-eindtoernooi. De legendarische Fransman scoorde negen keer op het gewonnen EK van 1984. Logischerwijs werden er meteen vergelijkingen gemaakt, maar Aouchiche speelt wel in een meer teruggetrokken rol voordat hij aan aanvallen denkt.

Die geweldige prestatie kwam na afloop van een jaar met PSG Onder-19, onder toezicht van voormalige -winnaar Thiago Motta. Ondanks dat hij vaak speelde tegen jongens die drie jaar ouder waren, maakte Aouchiche opnieuw veel indruk, onder meer in de UEFA Youth League.

"Het jaar met Thiago was in tactisch opzicht en wat betreft zijn positie en de eisen van een coach heel leerzaam", vertelt Laurent Huard aan Goal. Huard coachte Aouchiche kort bij PSG Onder-17, waar al snel duidelijk was dat hij veel te goed was voor dat niveau. "Bij ons werkte hij aan het collectieve en competitieve aspect. Hij moest oplossingen zoeken en begrijpen dat niet alles vanzelfsprekend was. Nu probeert hij die leeftijdskloof te overbruggen, ondanks enkele lastige periodes op de bank."

Aouchiche blijft de jeugdteams van PSG vertegenwoordigen, maar men begrijpt ook dat hij tegen het einde van het seizoen steeds vaker bij de selectie van Thomas Tuchel zal worden gehaald. Een paar indrukwekkende optredens in de voorbereiding waren een voorbode voor zijn competitiedebuut en hij kan nu leren van een aantal van de beste voetballers ter wereld.

"Hij kijkt veel naar zijn teamgenoten en gebruikt hen als voorbeeld voor zichzelf", stelt Huard. "Hij wil ook altijd een halfuur eerder op de training zijn. Adil wil punctueel zijn en zichzelf zo de beste kans geven op meer speeltijd. Maar hij weet ook dat hij nog veel werk moet verrichten, zowel in fysiek als tactisch opzicht."

Lees beneden verder

Aouchiche vertelde zelf na een wedstrijd met Frankrijk Onder-18 eerder dit seizoen aan Goal hoeveel hij geniet van zijn omgeving. "Het is een geweldige ervaring. Ik heb een fantastische tijd, ik heb al wat speelminuten gekregen en dat was een hele mooie beloning."

Op jacht naar succes gaf PSG zelden zulke onervaren spelers als Aouchiche de mogelijkheid om een impact te maken in het eerste elftal. Maar de Parijzenaren beseffen nu dat ze met de tiener een juweel in handen hebben die ze moeten blijven koesteren. Zeker aangezien ze hem in de komende maanden aan een contract willen binden.

Voor nu kan Adil Aouchiche gewoon doorgaan met het leven van zijn kinderdroom, terwijl hij leert van de supersterren van het moderne voetbal. Als zij ook maar de helft van hun talenten kunnen overbrengen op de tiener, dan is de volgende veelscorende topmiddenvelder misschien wel in aantocht.