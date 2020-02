Adekanye droomt hardop na aandeel in vijfklapper: "Ik geloof in de landstitel"

Lazio maakte zondagmiddag korte metten met SPAL (5-1).

Bobby Adekanye pikte ook een doelpunt mee, zijn allereerste in dienst van de Romeinse club. De twintigjarige aanvaller zag met zijn treffer in het doelpuntenfestijn een droom uitkomen. Adekanye kan rekenen op het vertrouwen van trainer Simone Inzaghi, die niet lang blijft treuren om het feit dat Olivier Giroud niet bij tekende.

"Dit is een gevoel dat ik niet kan beschrijven", laat Adekanye weten in een reactie aan het Leidsch Dagblad. "Het is ongelooflijk, hier heb ik sinds mijn vijfde jaar van gedroomd. Nu is het eindelijk waar geworden, dus ik ben superblij. Ik heb mezelf beloond voor het harde werken."

De jonge Nederlander moet nog enigszins wennen aan de rol van diepe spits. "Met Simone Inzaghi als trainer en concurrenten als Ciro Immobile, Felipe Caicedo en Joaquin Correa wordt het me alleen maar makkelijker gemaakt, want hun adviezen zijn goud waard."

Lazio bezet momenteel de derde plaats in de , met een achterstand van vijf punten op koploper . Desondanks durft Adekanye hardop te dromen over de Italiaanse landstitel. "Daar geloof ik ook in, aangezien we een goede mix van spelers hebben: jong en gretig, in combinatie met veel ervaring en kwaliteit."

Lazio won eerder dit seizoen met 3-1 van Juventus, terwijl in het duel om de Italiaanse Supercup met dezelfde cijfers werd gewonnen van La Vecchia Signora.

Inzaghi zal in de strijd om het kampioenschap wellicht geregeld gebruik maken van Adekanye. "We hebben deze jonge jongen, Bobby Adekanye genaamd, die zich probeert aan te passen aan het Italiaanse voetbal en die dat tot nu toe heel aardig doet."

"Een aankoop zou zeer welkom zijn geweest, maar Adekanye is ook een zeer interessante speler, afkomstig uit de jeugdopleiding van ", zo laat de coach optekenen in de Italiaanse media. Inzaghi prijst de houding van de jeugdige aanvaller. "Hij is een echte professional, respectvol en iemand die geduldig wacht op zijn kans."