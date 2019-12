Adebayor vertrekt na drie maanden: "Mijn hart zal altijd kloppen voor dit team"

Emmanuel Adebayor is niet langer speler van Kayserispor en de spits weet nog niet wat de toekomst voor hem in petto heeft.

De Togolees was de bijna drie jaar actief in Turkije, toen hij zich in januari 2017 aansloot bij Istanbul . Na tweënhalf jaar vertrok de spits bij de club en stapte hij in augustus 2019 transfervrij over naar Kayserispor.

De 35-jarige spits scoorde twee keer in acht competitiewedstrijden dit seizoen, waaronder één keer in zijn laatste wedstrijd afgelopen maandag tegen (4-1 nederlaag).

Na de wedstrijd kondigde hij zijn vertrek aan en vertelde in gesprek met verslaggevers: "Dit zijn moeilijke beslissingen en het was lastig voor mij. Een van de belangrijkste beslissingen in mijn leven."

"Ik heb geprobeerd mijn energie en wilskracht aan dit team te geven sinds mijn komst. Ik heb mijn best gedaan, maar soms heb je wat problemen in je persoonlijke leven."

"Je denkt aan je familie en moet beslissingen nemen over je toekomst. En die beslissing moet snel zijn. Ik heb besloten mijn carrière hier niet voort te zetten. Hoewel ik fysiek vertrek, zal mijn hart altijd kloppen voor dit team."

Adebayor speelde hij grootste gedeelte van zijn carrière in de Premier League, waar hij actief was , , en .

Zijn meest productieve seizoen in Engeland was in 2007/08, toen hij 24 keer scoorde in 36 Premier League-wedstrijden voor Arsenal en hij een terugkeer naar het land niet uit.

"Ik kan niet zeggen dat ik Turkijke voorgoed verlaat", vervolgt Adebayor. "Alles kan gebeuren in het leven."

"Ik moet rusten en wat tijd doorbrengen met mijn familie. Ik heb hier drie geweldige jaren gehad en ik denk dat de Turkse competitie tot de beste competities van Europa behoort."