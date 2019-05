Adam Maher waarschuwt na zware periode bij PSV: "Wees op je hoede"

Adam Maher heeft harde lessen geleerd tijdens zijn periode bij PSV.

De middenvelder van verkaste in de zomer van 2013 naar de Eindhovense club, maar kon nooit zijn stempel drukken bij de huidige nummer twee van de . In een interview met d e Volkskrant waarschuwt Maher jonge spelers dat ze goed moeten nadenken voordat ze zich verbinden aan een club.

"Het is moeilijk wanneer je ergens wordt neergezet en de trainer zegt: zoek het verder maar uit. Dan ga je worstelen met jezelf", vertelt Maher, die stelt dat elke prof goed moet nadenken over een transfer. "Wanneer is het tijd om te gaan? Hoe benadert een club jou? Wie is de trainer, wat is zijn plan met jou? Wat is jouw waarde voor het team? Word je gehaald als opvulling of als belangrijke speler?"



Maher realiseert zich nu dat je als jonge speler geen druk hebt. Hij kon bij AZ vrijuit voetballen, terwijl hij bij 'de andere kant' heeft meegemaakt. "Er werd gesuggereerd dat ik de druk bij PSV niet aankon. Zo was het niet. Er werd anders naar me gekeken, terwijl ik niet op mijn eigen positie stond. Ik had op die rol moeten worden beoordeeld. Nu besef ik dat je als voetballer gebaat bent bij goede communicatie en vertrouwen. Dat heb ik gemist bij PSV."



De middenvelder stond naar eigen zeggen op de verkeerde positie bij PSV. "De Adam Maher die bij AZ op tien stond en als schaduwspits veel goals maakte, heb ik niet kunnen laten zien. Toch werd ik daarop afgerekend. Ik voelde de twijfels van de buitenwacht en wilde al in 2015 vertrekken bij PSV", aldus de 25-jarige spelmaker, die waardering miste in Eindhoven.



Maher wil niet zeggen dat hij enkele jaren van zijn carrière is kwijtgeraakt, aangezien hij door zijn periode bij PSV sterker en volwassen is geworden. Hij wil zijn ervaringen doorgeven aan de jongere generatie. "Wees op je hoede, is mijn boodschap. De voetbalwereld is krom. De ene dag ben je geweldig, de volgende dag kun je er niks van. Ik volg nu mijn gevoel, waar kom ik het beste tot mijn recht?"