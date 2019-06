Adam Maher volgt John van den Brom van AZ naar FC Utrecht

Adam Maher vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële kanalen.

De middenvelder van volgt trainer John van den Brom naar de Domstad. Maher besloot zijn aflopende contract in Alkmaar niet te verlengen en maakt derhalve transfervrij de overstap naar zijn nieuwe werkgever. Hij weigerde buitenlandse aanbiedingen en heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract.

Maher kwam in de zomer van vorig jaar terecht bij AZ, waar hij zijn carrière nieuw leven in wilde blazen. Hij ontwikkelde zich tot vaste basisspeler in het team van Van den Brom en leek zijn aflopende contract te gaan verlengen. Maher koos er uiteindelijk toch voor om de aanbieding van AZ af te wijzen en te gaan voor een nieuwe uitdaging.



Met zijn keuze voor laat de middenvelder meerdere geïnteresseerde clubs links liggen. Onder meer Rangers FC, Celtic en Middlesbrough hengelden naar de diensten van Maher, die eerder speelde voor , Osmanlispor en . In Utrecht is hij na Justin Lonwijk en Issah Abass de derde versterking voor het nieuwe seizoen.



"Adam is een geweldige speler, met veel voetballend vermogen", laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam zich opgetogen uit over de aanwinst. "Hij heeft al veel ervaring, ook al is hij pas 25 jaar. Bovendien zit hij in een sterke fase van zijn carrière", vervolgt Zuidam. "Adam is sterk in het lezen van het spel en anticipeert goed, waardoor hij veel ballen onderschept. Aan de bal kan hij met zijn kwaliteiten het verschil maken. We zijn er trots op dat een speler van zijn kaliber voor ons kiest en zijn ervan overtuigd dat hij wat extra’s toevoegt aan de selectie. Hij gelooft in in het sportieve plan en de ambities van FC Utrecht."