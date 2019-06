AD: Sparta en andere clubs in Nederland krijgen slecht nieuws

Robbin Ruiter kan transfervrij een nieuwe club uitzoeken.

De doelman kreeg geen nieuw contract aangeboden bij Sunderland en mocht vertrekken. Verschillende clubs in Nederland hebben Ruiter in het vizier. De 32-jarige sluitpost geeft volgens het Algemeen Dagblad echter de voorkeur voor een buitenlandse club.

Ruiter speelde voor en alvorens hij in 2017 de overstap maakte naar Sunderland. In twee jaar tijd kwam Ruiter tot 28 wedstrijden voor de Engelse club, met elf clean sheets tot gevolg. Deze wedstrijden werkte hij vooral in zijn eerste seizoen bij Sunderland af. Afgelopen voetbaljaargang was Ruiter veroordeeld tot een plek op de bank.



Onder meer heeft interesse in Ruiter, zo meldt de krant. De club heeft zich ook gemeld bij de routinier, maar de doelman heeft aangegeven dat zijn voorkeur naar het buitenland gaat. Sparta heeft meerdere opties, aangezien men ook aast op Michael Verrips. De doelman, die afgelopen zomer werd verkocht door Sparta, ligt nog tot medio 2021 vast bij KV Mechelen.