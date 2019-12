AD: Pardew moet zondag al op de bank zitten tegen Ajax

Alan Pardew wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag, zo verzekert het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant zijn beide partijen akkoord over een contract tot het einde van het seizoen en staan slechts enkele details een samenwerking nog in de weg. De bedoeling is dat Pardew zondag al op de bank zit tijdens de uitwedstrijd tegen .

De Engelsman wordt in Den Haag de opvolger van Alfons Groenendijk. Na diens vertrek zat Dirk Heesen als interim-coach op de bank, daar Maurice Steijn een tussentijdse terugkeer naar Den Haag niet zag zitten.

Volgens het Algemeen Dagblad ligt met de aanstelling van de ex-trainer van Reading, , Charlton Athletic, , , en West Bromwich Albion de weg open om Steijn in de zomer terug naar Den Haag te halen.

Pardew zou zichzelf hebben aangeboden bij ADO. De club staat momenteel zeventiende in de met dertien punten; aan het eind van de rit betekent die klassering degradatie naar de . Pardew moet de club daar dus voor zien te behoeden.

De 58-jarige oefenmeester zit zonder club sinds hij in april 2018 vertrek bij West Bromwich Albion, na een reeks van acht opeenvolgende nederlagen.

Tegenover Voetbal International wil algemeen directeur Mohammed Hamdi nog niet ingaan op namen. Hij zegt wel dat er voor 1 januari, en 'het liefst zo snel mogelijk' duidelijkheid moet zijn over de opvolging van Groenendijk. "En ook wat betreft nieuwe spelers. Jeffrey van As is als technisch manager daarmee bezig en hopelijk kan de nieuwe trainer daar ook een rol in spelen", voegt de beleidsbepaler daaraan toe.