AD: Feyenoord ziet in achtvoudig international een nieuwe spits

Feyenoord hoopt Róbert Bozenik van MSK Zilina te kunnen toevoegen aan de selectie, zo meldt het Algemeen Dagblad zondagavond.

De twintigjarige spits is door de Rotterdamse club uitvoerig bekeken, zo verzekert de krant. De jonge Slowaak moet de concurrentie aangaan met Nicolai Jörgensen, maar het plan is wel dat de Deen de eerste spits blijft.

Dick Advocaat, trainer van , wil hoe dan ook een nieuwe spits verwelkomen in De Kuip in deze winterse transferperiode. Onder anderen Aleksandr Kokorin en Fedor Smolov werden gelinkt aan Feyenoord, maar beide aanvallers bleken onhaalbaar.

Nu zou Feyenoord azen op Bozenik, die nog tot de zomer van 2022 vastligt in Slowakije. 'Feyenoord weet dat er deze maand meer clubs in de markt zijn voor de jonge aanvaller', zo meldt het dagblad.

De achtvoudig international van Slowakije heeft tot op heden vier doelpunten gemaakt voor het nationale elftal.

Dit seizoen kwam hij voor zijn club MSK Zilina tot drie goals in zestien competitieduels. Zijn totale rendement voor de club is 19 goals en 6 assists in 58 duels.