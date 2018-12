Actie van Van Bommel valt verkeerd: "Hij wordt gewoon uitgelachen"

PSV won zaterdagavond met 3-1 van AZ, nadat de Eindhovenaren eerst met 0-1 achterkwamen in het Philips Stadion. Vooral een vroege wissel viel op.

Trainer Mark van Bommel besloot in de eerste helft al in te grijpen door Gastón Pereiro te vervangen voor Michal Sadilek. Ronald Waterreus vond de beslissing van Van Bommel zeer opmerkelijk.

Sadilek maakte tijdens zijn invalbeurt een goede indruk door onder meer een doelpunt te maken tegen de Alkmaarders. Waterreus blijft echter kritisch op het besluit om Pereiro na bijna een halfuur naar de kant te halen. “"Ik was in het stadion en ik dacht: ja, dat is heel makkelijk. En hij krijgt er nog applaus voor ook"”, zegt de oud-doelman van onder meer PSV bij Rondo van Ziggo Sport .



Pereiro wisselt goede optredens vaak af met mindere duels, waarbij de Uruguayaan bij een slechte wedstrijd vaak verweten wordt dat hij helemaal niets brengt. Waterreus constateert dat Pereiro helemaal niet goed ligt bij de fans. “'Hij wordt gewoon uitgelachen door zijn eigen publiek", constateert Waterreus, die van mening is dat Pereiro dit niet verdient.



"Topsport is hard? Ja, maar we zijn ook mensen. Dan moet je hem ook niet opstellen"”, aldus de oud-keeper. Van Bommel erkende na afloop dat het wrang was voor Pereiro: “"Maar dit hoort erbij. Ik had wel tot de rust kunnen wachten, maar soms moet je zulke beslissingen gelijk nemen. Maar hij begrijpt het wel, hoor. We hebben al even samen gezeten, maar ik hoefde het hem niet eens uit te leggen. Hij zei: 'Ik snap het trainer.'”"