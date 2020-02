Actie van Amrabat kan niet door de beugel; heerlijke invalbeurt voor Adekanye

Lazio blijft goed meedoen in de bovenste regionen van de Serie A.

Voor eigen publiek waren i Biancocelesti zondag veel te sterk voor hekkensluiter : 5-1. Dankzij de zege neemt de tweede plek in, op vijf punten achterstand ten opzichte van en met een wedstrijd tegoed.

Bobby Adekanye, de twintigjarige Nederlandse aanvaller van Lazio, maakte zijn eerste treffer in de . Tegelijkertijd pakte Hellas Verona een punt op bezoek bij (1-1), ondanks een rode kaart van Sofyan Amrabat.

Lazio - SPAL 5-1

Twee Nederlanders zaten op de bank bij Lazio: Bobby Adekanye en Djavan Anderson. Eerstgenoemde maakte twee minuten na het begin van de tweede helft zijn entree en had nog geen tien minuten nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Adekanye werd over het hoofd gezien door de defensie van SPAL, sprintte door het midden richting het doel en rondde gedecideerd af toen hij werd bereikt door Manuel Lazzari.

Zijn doelpunt was voornamelijk voor de statistieken, want Lazio had de wedstrijd voor de rust al naar zich toegetrokken. Door dubbelslagen van zowel Ciro Immobile als Felipe Caicedo leidde Lazio bij de rust met 4-0. Adekanye zorgde voor de 5-0; halverwege de tweede helft deed Simone Missiroli nog iets terug namens SPAL en daarmee was de eindstand bepaald.

AC Milan - Hellas Verona 1-1

Amrabat werd deze maand door verkocht aan , maar vertrekt pas na het seizoen. Zodoende stond de middenvelder 'gewoon' in de basis in het San Siro.

Zijn rode kaart ontving Amrabat halverwege de tweede helft, bij een 1-1 stand. Hij plantte zijn noppen in het been van Samu Castillejo en mocht direct inrukken. Hellas begon nog zo goed aan de wedstrijd, doordat Davide Faraoni de score opende in de dertiende minuut toen hij een voorzet van Mattia Zaccagni vlak voor het doel kon bekronen.

Hakan Calhanoglu bracht de score na 28 minuten in evenwicht uit een van richting veranderde vrije trap. Ondanks dat Hellas de slotfase met een man minder op het veld stond, verdedigden de bezoekers de gelijke stand succesvol.