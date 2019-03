Actie Kramer 'hooguit een ongelukkige actie': "Ik zou als VAR nooit ingrijpen"

Björn Kuipers is groot voorstander van de VAR, maar erkent dat zowel de arbitrage als het publiek moet wennen aan de invoering van het hulpmiddel.

De scheidsrechter vindt dat onder meer de media moeten helpen om de acceptatie van de VAR te verbeteren. Kuipers wijst in zijn betoog naar zijn duel van afgelopen vrijdag tussen en (0-0).

Michiel Kramer maakte bij een ingooi een beweging met zijn arm richting verdediger Samir Memisevic. De aanvaller van de Domstedelingen werd niet bestraft, terwijl menig tv-kijker ervan overtuigd was dat Kramer een elleboogstoot produceerde. Kuipers vindt dat tv-commentatoren en journalisten een juist beeld van de situatie moeten schetsen.



"Ik zou als VAR nooit ingrijpen. En de FIFA en UEFA willen dat ook niet op zulke momenten. Het was geen honderd procent elleboogstoot, hooguit een ongelukkige actie, waarbij hij zich met zijn arm een beetje breed maakt", zegt Kuipers in een interview met De Telegraaf . De arbiter erkent dat hij de actie van Kramer had moeten bestraffen.



"Ik had moeten fluiten en een gele kaart moeten geven. Maar ik zag de samenvatting en dan hoor ik de commentator zeggen: 'Dit had rood moeten zijn.' Onzin!", aldus Kuipers, die benadrukt dat de VAR alleen moet ingrijpen bij duidelijk zichtbare fouten. "Als het niet clear en obvious is, blijft de VAR ervan af. En dat is de lijn die we in Nederland moeten inzetten."