Achterstand Oranje kan oplopen tot negen punten: "Wij kunnen druk opvoeren"

Het heeft momenteel, met een wedstrijd minder gespeeld, een achterstand van zes punten op Noord-Ierland in Groep C van de EK-kwalificatie. Dinsdagavond zou die marge zelfs op kunnen lopen naar negen punten als de Noord-Ieren erin slagen om van Wit-Rusland te winnen. Doordat de manschappen van Ronald Koeman de afgelopen week actief waren op de spelen zij in deze periode geen kwalificatiewedstrijden en de Noord-Ierse bondscoach Michael O'Neill hoopt daarvan te kunnen profiteren.

De volgende ronde kwalificatieduels staat voor september op de agenda en Nederland neemt het dan meteen weer op tegen Duitsland. O'Neill hoopt de druk op de schouders van de Oranje-internationals zo hoog mogelijk te kunnen maken: "Het belangrijkste is dat wij in de eerste vier wedstrijden geen punten laten liggen, omdat we ervan uit kunnen gaan dat Nederland en Duitsland dat ook niet doen", vertelde de bondscoach tijdens een perspraatje.



Noord-Ierland won al tweemaal van Estland en kan dinsdag ook voor de tweede keer van de Wit-Russen winnen: "Het mooie is dat wij de druk wat kunnen opvoeren, en dan met name op Nederland, dat nog een paar wedstrijden in moet halen." O'Neill weet dat zijn land tegen Wit-Rusland voor de allereerste keer de eerste vier wedstrijden van een kwalificatiecyclus kan winnen, maar rekent zich nog niet rijk: "Zoals Estland ook heeft laten zien, zal Wit-Rusland dit als een wedstrijd beschouwen die ze in potentie zouden kunnen winnen."



"Met dat in gedachten zal het een extreem moeilijke wedstrijd worden. Ze hebben een aantal getalenteerde spelers in hun selectie. De beloning zal echter enorm zijn. Dat we twaalf punten kunnen hebben na vier wedstrijden is een enorme prestatie, het zal ons een sterke positie opleveren. Meer motivatie hebben mijn spelers niet nodig." De eerste twee landen van de groep gaan rechtstreeks naar het volgend jaar georganiseerde EK.