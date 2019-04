"Achteraf blijkt hij een koopje voor Ajax te zijn geweest"

Dusan Tadic is in zijn eerste seizoen bij Ajax meteen tot een van de belangrijkste spelers van Erik ten Hag uitgegroeid.

Martijn Reuser is onder de indruk van de kwaliteiten van de aanvaller, die na zijn optreden van zaterdag tegen (6-2) op 22 goals in de staat en de eerste Ajacied met deze prestatie sinds Luis Suárez in 2009/10 (35) werd. "Die jongen lijkt echt met trots het -shirt te dragen en dat straalt hij ook uit."

"Met zijn werkethiek en kwaliteit aan de bal is hij van grote waarde voor het elftal", stelt Reuser, oud-Ajacied en trainer van Nederland Onder-15, maandag in De Telegraaf . "Tadic is bijna altijd aanspeelbaar, heeft de kwaliteit om spelers van zich af te houden en hij is inventief in het vinden van oplossingen. Voordat Tadic de bal krijgt, is hij al bezig met de situatie die komen gaat."



Reuser had vorig jaar zomer zo zijn bedenkingen rondom de komst van Tadic naar de Johan Cruijff ArenA. "Toen Ajax hem in de zomer overnam van vond ik het bedrag, tussen de elf en veertien miljoen euro, behoorlijk hoog. Achteraf blijkt hij echter een koopje te zijn geweest." Reuser wijst ook op de waarde van Klaas-Jan Huntelaar voor Ajax. De aanvaller nam zaterdag drie treffers voor zijn rekening en mag zich op 35-jarige leeftijd nu de oudste Ajacied ooit noemen die een hattrick maakte voor zijn club.



"Tegenwoordig staat hij niet zo vaak meer in de basis en moet hij het voornamelijk doen met invalbeurten, maar Klaas-Jan schikt zich in die rol. Dat hij er vervolgens staat op de momenten dat het moet, is heel knap", stelt Reuser. "Huntelaar heeft nog steeds het 'killerinstinct', maar kan daarnaast ook meevoetballen. Bovendien denk ik dat hij met zijn ervaring van waarde is voor het team. Het is heerlijk voor een spelersgroep om zo'n jongen erbij te hebben."