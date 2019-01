'Achahbar en Darri scholden trainer NEC uit in het Marokkaans'

Anass Achahbar en Brahim Darri zijn verbannen naar Jong NEC, omdat ze in het Marokkaans Jack de Gier uitscholden, schrijft de Gelderlander.

Volgens de regionale krant liepen de emoties afgelopen weekeinde in de kleedkamer in de rust van het uitduel met FC Eindhoven (3-2 verlies) hoog op. De oefenmeester van de nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie koos ervoor om het tweetal in de onderbreking uit het elftal te halen. “Het was onacceptabel.”

De Gier verzekert dat hij geen andere keus had dan Achahbar, die naar verluidt het hoogste woord voerde, en Darri terug te zetten naar de beloften van NEC. “"Liever doe ik dat niet. Maar ik had geen andere keuze. Er is voor hen wel altijd een weg terug naar de selectie.”"

Broer en zaakwaarnemer Karim Achahbar ontkent dat er is gescholden en geeft aan dat er elke wedstrijd wel een woordenwisseling in de rust is. ""Dit was niet anders dan anders. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dit is één van die sprongen." Anass neemt dat NEC niet kwalijk. Hij vecht voor zijn positie en wil snel weer terugkomen. Hij heeft nog steeds de ambitie te promoveren met NEC.""

Ali Bouali, zaakwaarnemer van Darri en beter bekend als rapper Ali B, weet eveneens nergens van. Hij houdt het erop dat er ‘gediscussieerd is’. “"Wij vinden dat je nooit het gezag van de trainer mag ondermijnen. Dan geef je eigenlijk groen licht aan iedereen om dat te doen. Zoiets doe je één-op-één. Brahim kijkt in de spiegel.”"



Darri kwam afgelopen zomer transfervrij over van Heracles Almelo. De buitenspeler kwam dit seizoen in vijftien competitiewedstrijden tot vier goals en twee assists. Achahbar staat onder contract bij PEC Zwolle, maar speelt sinds vorig seizoen op huurbasis in Nijmegen. Hij staat op zeven doelpunten en drie assists in twintig competitieduels. NEC kent een zeer teleurstellend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, met slechts 25 punten na 20 duels. De volgende wedstrijd van NEC is in eigen huis tegen Telstar.