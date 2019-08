Achahbar duikt op in Keuken Kampioen Divisie: "Ik sta overal voor open"

Anass Achahbar vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij FC Dordrecht.

De aanvaller zit zonder club en traint voorlopig mee met de club uit de . Achahbar is clubloos nadat zijn contract bij eerder deze zomer werd ontbonden. "Goede spelers zijn altijd welkom", laat trainer Claudio Braga weten in gesprek met RTV Rijnmond .

Achahbar houdt in eerste instantie zijn conditie op pijl bij de Schapenkoppen . "Ik ben voor negentig procent fit. Ik sta overal voor open."

Tegenover de regionale zender sluit hij niet uit dat hij het seizoen afmaakt in Dordrecht. "Het is een heerlijke ploeg om mee te voetballen. Allemaal jonge gasten. De trainer ken ik ook al een lange tijd, dus ik sluit niets uit. Op dit moment wil ik ook weer met plezier spelen. Dat is ook een reden waarom ik hier bij ben aangesloten."

Achahbar werd lange tijd gezien als een groot talent bij . Hij wist niet uit te groeien tot een vaste basisspeler en zijn periodes bij en NEC verliepen teleurstellend.

"Ik denk dat daar genoeg over is gezegd. Ik denk dat er genoeg tijd nog is om alsnog een mooie carrière te hebben. Wat er allemaal mis is gegaan neem ik mee als bagage en kan ik meegeven aan die jonge jongens hier'', aldus de 25-jarige aanvaller, die met zijn leeftijd een van de meest ervaren spelers is. "Dat is heel gek om te horen", aldus Achahbar. "Ik ben de oudste veldspeler hier bij Dordrecht."