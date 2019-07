AC Milan zwaait Cutrone voor maximaal 22 miljoen uit naar Engeland

Patrick Cutrone gaat aan de slag bij Wolverhampton Wanderers.

maakt dinsdagavond via de officiële kanalen bekend een akkoord bereikt te hebben met Engelse club over een transfer van de 21-jarige aanvaller naar Molineux. Cutrone heeft een meerderjarig contract getekend en kost Wolverhampton naar verluidt maximaal 22 miljoen euro.

Cutrone verlaat Milan zodoende na twaalf jaar. De Italiaanse spits belandde in 2007 in de jeugdopleiding van i Rossoneri en trad in 2016 voor het eerst toe tot de hoofdmacht. Hij debuteerde een jaar later en speelde uiteindelijk negentig officiële wedstrijden voor Milan. Daarin wist de spits 27 doelpunten te maken.

Cutrone reisde maandag al af naar Engeland voor een medische keuring en nam toen tegenover Sky Italia een voorschot op een vertrek bij Milan. "Of ik teleurgesteld ben om Milan te verlaten? Ik denk dat je dat wel kunt zien… Maar dit is het leven, er moeten beslissingen genomen worden", zo werd de enkelvoudig Italiaanse international geciteerd.

Italiaane media verzekeren dat Wolverhampton een vaste transfersom van achttien miljoen euro betaalt voor Cutrone. Die transfersom kan vervolgens middels allerlei bonusconstructies met nog eens vier miljoen euro oplopen.

Cutrone is na Jesús Vallejo de tweede nieuweling deze zomer bij Wolverhampton, dat eerder de verhuurperiode van Raúl Jiménez en Leander Dendoncker omzette in definitieve transfers.