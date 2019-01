'AC Milan ziet Carrasco voor rivaal kiezen en gaat voor oude bekende'

Yannick Ferreira Carrasco verliet Atlético Madrid een jaar geleden voor het Chinese Dalian Yifang.

De Belg lijkt inmiddels alweer genoeg te hebben van zijn avontuur in het Verre Oosten. De aanvaller werd de afgelopen maanden al een aantal keer in verband gebracht met een terugkeer op de Europese velden en Internazionale is nu naar verluidt dicht bij zijn komst.

Sky Italia heeft zondagavond laat namelijk gemeld dat Carrasco zijn zinnen heeft gezet op een vertrek uit China en nu nadrukkelijk in beeld is bij Internazionale. De 25-jarige aanvaller genoot ook interesse van onder meer Arsenal en AC Milan, maar lijkt voor een overstap naar i Nerazzurri te kiezen, waardoor de andere gegadigden verder moeten zoeken. Carrasco wordt bij Inter waarschijnlijk de opvolger van Ivan Perisic, die op zijn beurt weer op weg lijkt naar Arsenal.



Dalian Yifang zal als het van een deal komt waarschijnlijk niet met lege handen achterblijven. Inter is bereid om Antonio Candreva te betrekken in een deal om Carrasco naar het Giuseppe Meazza te halen. De Italiaan komt niet meer in de plannen van trainer Luciano Spalletti voor en heeft zelf ook wel trek in een nieuw avontuur, waardoor een dergelijke constructie voor alle betrokken partijen uitkomst zou kunnen bieden.



Milan richt zijn pijlen door de keuze van Carrasco nu naar verluidt op Gerard Deulofeu. De 24-jarige Spanjaard kwam al eerder op huurbasis uit voor i Rossoneri en maakte toen een prima indruk. De aanvaller staat momenteel onder contract bij Watford, dat echter 25 miljoen euro wenst te ontvangen voor zijn vleugelspits. Milan hoopt echter op een huurdeal met optie tot koop en gaat maandag met de Engelsen om de tafel voor wat beslissende gesprekken zouden kunnen worden.