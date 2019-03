AC Milan ving bot bij Juve-icoon: "Ik ga nooit naar een andere Italiaanse club"

Claudio Marchisio zag zijn periode bij Juventus afgelopen zomer na liefst 22 jaar eindigen. De middenvelder speelt nu bij Zenit Sint-Petersburg.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport blikt hij terug op zijn succesvolle periode in Turijn. De Italiaan heeft tot op de dag van vandaag geen spijt dat hij zo lang voor dezelfde club bleef spelen. "Ik heb twee keer geweigerd, ondanks dat het naast de belangrijkste club van Italië is", vertelt Marchisio in de Italiaanse sportkrant.



De 33-jarige routinier speelde tussen 1996 en 2006 in de jeugdopleiding van la Vecchia Signora en was vervolgens tot 2018 actief in het eerste elftal van de topclub. "Ik weet nog goed dat ik mijn eerste contract tekende bij voorzitter Andrea Agnelli. Dat was in de tijd dat we bijvoorbeeld zevende werden. Ik zei tegen hem dat ik hoopte dat hij niet een van de voorzitters wilde worden die geen prijzen zou winnen. En dat ik niet een van de Juventus-spelers wilde zijn die helemaal geen prijs zou pakken."



In 2018 kwam er een einde aan de samenwerking tussen Juventus en Marchisio. "Mijn avontuur naderde de finishlijn, maar de transfermarkt ging dicht. De club besloot daarom mijn contract te ontbinden. Dat was niet gemakkelijk voor mij, maar ik wilde ook graag naar een nieuwe club. Ik heb altijd veel gegeven voor Juventus, maar de club heeft me veel moois gebracht. Ik ben gelukkig met de kansen die ik heb gehad en heb nergens spijt van. Ik ben erg blij met de zeven landstitels die ik heb gewonnen."



Tijdens zijn loopbaan kreeg Marchisio meerdere keren de mogelijkheid om Juventus te verlaten. De 55-voudig international bleef zijn jeugdliefde echter steeds trouw. "Ik heb veel aanbiedingen gehad uit Italië, maar ook uit het buitenland. Ik zal nooit naar een andere Italiaanse club gaan", verzekert de ervaren speler. Inmiddels is hij neergestreken bij Zenit, waarmee Marchisio na twintig wedstrijden bovenaan staat in de Premjer-Liga. De middenvelder ligt tot medio 2020 vast in het Krestovskistadion.