'AC Milan verkoopt spits voor miljoenen aan Chinezen'

Fabio Borini heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor AC Milan gespeeld. De aanvaller lijkt op weg te zijn naar China.

Italiaanse media melden dat Milan nagenoeg rond is met Shenzhen FC, een club die vanaf komend seizoen uitkomt op het hoogste niveau van China. I Rossoneri ontvangen waarschijnlijk tien miljoen euro voor Borini.



De 27-jarige aanvaller wordt er zelf ook niet slechter van, want hij zou akkoord zijn gegaan met een driejarig contract en een jaarsalaris van vijf miljoen euro. Shenzhen, de ex-club van Clarence Seedorf, eindigde dit seizoen op de tweede plaats in de League One en promoveerde daardoor net als Wuhan Zall naar de Chinese Super League.



Als Borini naar Shenzhen gaat, wordt hij de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Dit seizoen kwam de enkelvoudig international van Italië twaalf keer in actie voor AC Milan en daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist. Zijn verbintenis loopt er nu nog tot medio 2021 door.