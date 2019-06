AC Milan trekt zich terug uit Europa League na compromis met UEFA

AC Milan zal aankomend seizoen geen Europees voetbal spelen.

Het Hof van Arbitrage voor Sport CAS laat vrijdag weten dat de club een akkoord met de UEFA heeft bereikt over het overtreden van regels met betrekking tot de Financial Fair Play en afziet van zijn deelname aan de . I Rossoneri slaagden er gedurende de periode 2015 - 2018 niet in om aan deze regels te voldoen en konden flinke boetes krijgen als zij hun Europese deelname wel vol zouden houden.

Geruchten over de terugtrekking van Milan deden al langer de ronde in Italië nadat de club er niet in was geslaagd om zich te kwalificeren voor -voetbal. Het nu bekendgemaakte besluit van de nummer vijf van het afgelopen -seizoen om Europa League-deelname te laten schieten vormt een acceptabel compromis voor de Europese voetbalbond.



De UEFA beschouwt deze keuze als een blijk van goede wil van de kant van de Italianen om de boeken op orde te krijgen. Milan krijgt hiermee bovendien extra tijd om weer zwarte cijfers te schrijven. De club maakte onlangs al bekend dat clubiconen Zvonimir Boban en Paolo Maldini de touwtjes stevig in handen krijgen: eerstgenoemde gaat aan de slag als directeur voetbalzaken, terwijl Maldini hem gaat ondersteunen als technisch directeur.



Het besluit om Milan geen Europees voetbal te laten spelen heeft ook gevolgen voor en . I Giallorossi hoeven nu geen Europa League-voorrondes meer te spelen en kunnen zich direct op gaan maken voor het hoofdtoernooi. Het als zevende geëindigde Torino, dat eigenlijk naast Europese deelname greep, mag zich nu juist wel op gaan maken voor de voorrondes van het tweede Europese bekertoernooi.