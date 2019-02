AC Milan stuurt Alen Halilovic in extremis tot medio 2020 naar België

Alen Halilovic vervolgt zijn loopbaan bij Standard Luik, zo melden de Belgische club en AC Milan via de officiële kanalen.

De 22-jarige aanvaller wordt anderhalf jaar bij de club uit Luik gestald. In de huurovereenkomst is een optie tot koop inbegrepen. Halilovic maakte vorig jaar zomer de transfervrije overstap van Hamburger SV naar AC Milan, maar dat was geen onverdeeld succes. De negenvoudig Kroatisch international kwam alleen in het toernooi van de Europa League in actie. In de duels met F91 Dudelange (thuis en uit) en Olympiacos stond hij in totaal slechts 61 minuten binnen de lijnen.



In Luik gaat Halilovic opnieuw proberen om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Hij maakte medio 2014 op pas achttienjarige leeftijd de overstap van Dinamo Zagreb naar Barcelona. Hij had toen al dik zestig duels voor de Kroatische club in de benen. Hij speelde in januari 2015 echter zijn enige duel voor Barcelona: een invalbeurt van 29 minuten tegen Elche in de Copa del Rey.



Halilovic speelde dertig duels voor Barcelona B en werd uitgeleend aan Sporting Gijón. Medio 2016 werd hij voor 5,5 miljoen euro aan Hamburger SV verkocht, met een terugkoopclausule van 10 miljoen euro. Een half jaar later werd hij echter al aan Las Palmas verhuurd, dat de optie tot koop in het huurcontract niet lichtte. De Kroaat vertrok afgelopen zomer transfervrij naar Milan, na de degradatie van HSV naar de 2. Bundesliga.