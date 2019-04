AC Milan moet wéér vrezen voor Europese uitsluiting

Problemen voor AC Milan. De UEFA onderzoekt de Italiaanse club, omdat men zich niet aan de regels inzake Financial Fair Play zou hebben gehouden.

Milan werd vorig jaar al bestraft vanwege mismanagement, maar destijds werd de straf nog teruggedraaid. De huidige nummer vier van de werd toen uitgesloten van Europees voetbal, maar vocht deze beslissing bij het internationale sporttribunaal CAS met succes aan. Milan mocht dit seizoen daarom meedoen in de , waar men in de groepsfase strandde.



De Europese voetbalbond besloot in december dat Milan in 2021 zwarte cijfers moest schrijven om een straf zoals Europese uitsluiting in de toekomst te voorkomen. De club vond de strafmaat niet juist, waardoor men wederom naar het CAS stapte. Die zaak is momenteel nog gaande. De UEFA heeft nu bekendgemaakt dat de bond Milan wederom gaat onderzoeken vanwege financiële wanorde.



Zowel vorig seizoen als in de huidige voetbaljaargang heeft Milan niet aan de regels van de UEFA voldaan, zo klinkt het. Het vorige onderzoek richtte zich op de seizoenen 2015/16 tot en met 2017/18. Nu dreigt wederom een flinke straf voor Milan. Europese uitsluiting en een enorme geldboete behoren naar verluidt tot de mogelijkheden.