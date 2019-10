'AC Milan kiest voor alternatief na afgeketste deal met Spalletti'

Marco Giampaolo is ontslagen als trainer van AC Milan.

Hoewel de bevestiging van de club uit Milaan nog op zich laat wachten, bevestigen diverse Italiaanse media dat de coach op straat is gezet. Als opvolger was Luciano Spalletti topkandidaat, maar zijn komst blijkt niet haalbaar. Daarom zijn alle pijlen nu gericht op Stefano Pioli, ex-trainer van onder meer en .

Milan beleeft magere jaren en dat kostte diverse trainers de kop. Afgelopen zomer werd afscheid genomen van Gennaro Gattuso en koos de clubleiding voor Giampaolo. De 52-jarige oefenmeester had indruk gemaakt bij en kreeg in het San Siro een driejarig contract voorgeschoteld. Na twee maanden wordt er alweer afscheid van hem genomen. Een teleurstellende competitiestart ligt ten grondslag aan zijn ontslag. Afgelopen zaterdag won Milan nog met 2-1 van Genoa, maar dat bleek niet genoeg om zijn baan te redden. De club is terug te vinden op de dertiende plaats en met een nieuwe trainer aan het roer hoopt men de weg naar boven in te slaan.

Spalletti werd maandag in de Italiaanse media genoemd als topkandidaat. Hij zou zelfs al zijn jawoord hebben gegeven aan . Echter, de coach staat nog onder contract bij Internazionale en dat leverde grote problemen op in de onderhandelingen. Spalletti werd afgelopen zomer op non-actief gesteld, waarna Antonio Conte werd aangesteld.

Het contract van Spalletti loopt door tot medio 2021 en om het contract te laten ontbinden eist hij ter compensatie een volledig jaarsalaris, terwijl Inter niet verder wil gaan dan een halfjaar salaris. Spalletti wil dat verlies niet lijden en daarom komt het niet tot een dienstverband bij Milan, zo meldt Sky Italia .

Milan moet schakelen en de namen van Rudi Garcia en Marcelino zingen rond in het San Siro. Toch lijkt Pioli de nieuwe trainer van Milan te worden. De doorgaans goed ingevoerde transferexpert Gianluca Di Marzio meldt dat de ex-trainer van Internazionale op weg is naar Milan. Pioli was in vovember 2016 bij Inter de opvolger van de ontslagen Frank de Boer. Aan het einde van het seizoen 2016/17 tekende hij bij Fiorentina, waar hij tot april van dit jaar werkzaam was.