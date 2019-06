'AC Milan hoort vraagprijs van twintig miljoen van PSV voor eenjarig contract'

AC Milan heeft Gastón Pereiro in het vizier, zo meldt de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia.

De clubleiding van i Rossoneri heeft al een ontmoeting achter de rug met Paco Casal, de belangenbehartiger van de Uruguayaanse aanvallende middenvelder. zou een bedrag van twintig miljoen euro verlangen voor Pereiro.

Dat bedrag is aan de hoge kant, daar Pereiro volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terechtkomt. In een eerder stadium werd al bekend dat PSV zou meewerken aan een overgang, om een transfervrij vertrek van de aanvallende middenvelder te voorkomen. Casal heeft volgens eerdere berichten van het Eindhovens Dagblad verschillende mogelijkheden laten lopen om het contract van Pereiro nog te verlengen. De belangenbehartiger van de Uruguayaan staat te boek als 'een uiterst onberekenbare gesprekspartner'.



Casal was volgens de berichten uit Italië eerder deze week te gast op het hoofdkwartier van . De technische leiding van i Rossoneri is flink op de schop gegaan met het vertrek van Leonardo en de komst van Paolo Maldini en Zvonimir Boban. Daarnaast is het volgens verschillende Italiaanse media een kwestie van tijd voor Marco Giampaolo in het rood-zwarte deel van Milaan wordt aangesteld als de opvolger van de vertrokken Gennaro Gattuso. Ondertussen zit AC Milan niet stil op de transfermarkt.



In de komende dagen wordt eerst de komst van Rade Krunic afgerond. De Bosnische middenvelder komt voor een bedrag van acht miljoen over van en wordt dinsdag medisch gekeurd bij AC Milan. Na zijn komst gaan i Rossoneri het aantrekken van Pereiro onderzoeken. PSV nam de aanvallende middenvelder, die momenteel met Uruguay deelneemt aan de Copa América, in 2015 voor een bedrag van zeven miljoen over van Nacional. Totaal speelde Pereiro 146 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 47 doelpunten en 21 assists. Dat hij ook afgelopen seizoen geen onbetwiste basisspeler was, heeft hem naar verluidt mede doen besluiten om zijn contract voorlopig niet te verlengen.