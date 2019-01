AC Milan handelt snel en telt 35 miljoen euro neer voor Piatek

AC Milan heeft zich per direct versterkt met Krzysztof Piatek.

De Poolse spits komt over van Genoa en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023. Dat heeft de club uit Milaan woensdagavond bekendgemaakt, vlak nadat Chelsea wereldkundig maakte dat het Gonzalo Higuaín op huurbasis heeft aangetrokken. Milan telt volgens diverse Italiaanse media 35 miljoen euro neer voor de 23-jarige aanvaller.



De transfer van Piatek naar AC Milan komt niet volledig uit de lucht vallen. Hij werd al langer gelinkt aan de huidige nummer vier van de Serie A. Milan huurde Higuaín van Juventus, maar een gelukkig huwelijk werd dat ooit. Chelsea wilde hem uit zijn lijden verlossen en haalde hem woensdagavond naar Stamford Bridge. Op de achtergrond was Milan al bezig om Piatek in huis te halen en die overstap is nu afgerond.



Donderdagmiddag wordt de aankoop gepresenteerd aan pers en publiek.