AC Milan geeft na komst Theo Hernández opnieuw miljoenen uit

AC Milan heeft zich definitief versterkt met Rade Krunic, zo bevestigt de Italiaanse grootmacht maandagavond via de officiële kanalen.

De 25-jarige middenvelder uit Bosnië en Herzegovina komt voor ongeveer acht miljoen euro over van en heeft een meerderjarig contract getekend in het San Siro. Krunic is na Theo Hernández de tweede aanwinst van Milan deze transferperiode.

Krunic kwam afgelopen seizoen voor het eerst onder de aandacht van i Rossoneri. De middenvelder kwam tot 5 doelpunten en 6 assists in 33 wedstrijden in de . De kersverse aanwinst van de Milanezen speelde sinds 2015 voor Empoli, dat afgelopen seizoen op de achttiende plaats eindigde en derhalve in de Serie B aan het nieuwe seizoen begint.



Voor Krunic was Empoli zijn tweede werkgever in Italië. Eerder diende hij een seizoen Hellas Verona, al bleven speelminuten in de hoofdmacht uit. doet mogelijk op korte termijn opnieuw zaken met Empoli. Volgens berichten in de Italiaanse media staat Ismaël Bennacer op het wensenlijstje. De 21-jarige middenvelder, met een verleden bij , beschikt over een doorlopend contract tot medio 2021 bij de degradant.



De deal met Hernández werd zaterdag wereldkundig gemaakt. ontvangt naar verluidt twintig miljoen euro voor de Franse linksback, die in de Spaanse hoofdstad overbodig was geraakt. De vleugelverdediger tekende een meerjarig contract in het San Siro. AC Milan wist met de miljoenentransfer onder meer het van Peter Bosz en af te troeven.