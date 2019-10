"AC Milan en AS Roma hebben geprobeerd Elneny vast te leggen"

AC Milan en AS Roma hebben afgelopen winter geprobeerd Mohamed Elneny over te nemen van Arsenal, zo biecht zijn zaakwaarnemer op.

De international van Egypte zag zijn speeltijd bij afgelopen seizoen drastisch afnemen en hij kwam tot slechts zeventien optredens in alle competities voor de club.

" en hebben geprobeerd de speler vast te leggen tijdens de winterse transferperiode", vertelt Alaa Namzy aan Time Sport . "Maar de onderhandeling liepen toen op niets uit en hij ontving ook meer dan één bod."

Elneny maakte het seizoen echter af bij the Gunners en vertrok uiteindelijk in de zomer, toen hem voor een jaar op huurbasis vastlegde. Er was nog meer interesse dan alleen de Turkse grootmacht.

"Elneny ontving afgelopen zomer veel aanbiedingen, geleid door , en . Maar Besiktas slaagde erin om tot een overeenkomst te komen met Arsenal", zegt Namzy.

De verdedigende middenvelder speelde tot dusver drie wedstrijden voor Besiktas, waarvan één in competitieverband. Tijdens zijn debuut tegen Gaziantep ontving hij direct een rode kaart en werd hij voor drie duels geschorst.