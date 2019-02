AC Milan-doelwit zaait onrust bij Nice en wordt bestraft door Vieira

OGC Nice ging zaterdag pijnlijk onderuit bij Angers (3-0) en speelde het uitduel verrassend genoeg zonder smaakmaker Allan Saint-Maximin.

De geruchten over een eventuele transfer van de 21-jarige vleugelaanvaller worden steeds heviger, maar Nice lijkt niet mee te willen werken. Reden genoeg voor Saint-Maximin om afgelopen weekend zijn kont tegen de krib te gooien en niet mee te reizen naar Angers.



De Franse club laat op de website weten dat Saint-Maximin de trip naar Angers aan zich voorbij heeft laten gaan. Na afloop van de wedstrijd ging trainer Patrick Vieira in op de afwezigheid van zijn aanvaller. "Terwijl het team klaar was om naar Angers te vliegen, weigerde hij te voldoen aan zijn verplichtingen. Hij moest zich melden bij de medische staf om gecontroleerd te worden. Daarna heeft hij een simpel bericht gestuurd om de club te informeren over zijn afwezigheid, maar dat is niet volgens onze regels", vertelde Vieira.



Dinsdagavond moest Saint-Maximin zich weer melden op de club voor de training. Eerst moest hij echter op het matje komen bij president Gauthier Ganaye en Vieira. Daar kreeg hij zijn straf te horen, die overigens niet naar buiten werd gebracht door de huidige nummer acht van de Ligue 1. Ook werden de verplichtingen voor alle spelers van Nice nog maar eens duidelijk gemaakt aan de talentvolle Fransman. Het bestuur laat weten dat de situatie wat hen betreft op deze manier is afgerond en dat alle aandacht gaat naar de komende wedstrijden.



Saint-Maximin liet via Instagram ook nog van zich horen. Hij plaatste een foto met de tekst 'de waarheid is niet hetgeen we zeggen, maar het is wat we bewijzen'. De 21-jarige aanvaller wordt gelinkt aan een transfer naar AC Milan. Eerder speelde hij voor AS Saint-Étienne, AS Monaco, Hannover 96 en SC Bastia. Het contract van de jeugdinternational loopt tot de zomer van 2020. Dit seizoen kwam Saint-Maximin tot zes doelpunten en drie assists. Zaterdagavond (20.00 uur) gaat Nice op bezoek bij Amiens.