Absurde taferelen bij wedstrijd tussen Engeland en Kameroen op WK

De wedstrijd tussen Engeland en Kameroen op het WK voor vrouwen dreigt te ontsporen.

De speelsters van Kameroen gooiden in de eerste helft de kont tegen de krib en de emoties zouden in de rust van het duel hoog zijn opgelopen. Volgens presentator Gabby Logan van de BBC zouden speelsters gehuild hebben in de dugout en maakten ze verwijten van racisme richting de FIFA. Toen de 2-1 van Kameroen na rust werd afgekeurd, nam de woede alleen maar toe.



De woede komt voort uit een incident in de slotfase van de eerste helft, nadat Ellen White er 2-0 van maakte. Haar treffer werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar na het bestuderen van de beelden bleek toch sprake van een geldige treffer. De vrouwen van Kameroen waren het daar niet mee eens en weigerden enkele minuten lang om het spel te hervatten met een aftrap. Ze wezen naar de beelden in het stadion en uitten hun ongenoegen richting scheidsrechter Qin Liang, maar uiteindelijk nam Kameroen toch de aftrap.



Eerder in de wedstrijd liet Kameroen zich al van zijn slechtste kant zien. De groepsgenoot van Oranje mocht in de vierde minuut al opgelucht ademhalen, toen een elleboogstoot langs de zijlijn van Yvonne Leuko aan Nikita Parris slechts een gele kaart opleverde. Niet veel later spuugde Augustine Ejangue op de arm van Toni Duggan en zij kwam weg zonder berisping. Kort na het begin van de tweede helft dacht Kameroen op 2-1 te komen, maar een treffer van via Ajara Nchout werd afgekeurd op advies van de VAR vanwege vermeend buitenspel. Ze reageerde woedend en de speelsters van Kameroen moesten elkaar troosten.