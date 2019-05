'Abrupt besluit Solskjaer vergroot irritatie binnen spelersgroep Man United'

Ole Gunnar Solskjaer heeft zich de woede van de spelersgroep van Manchester United op de hals gehaald.

Volgens The Sun schrapte Solskjaer op het laatste moment een bijeenkomst die voor deze maandag stond gepland. Tijdens deze bespreking, die enkele maanden geleden op de agenda was gezet, zou het afgelopen seizoen uitgebreid worden besproken. De opvolger van José Mourinho kende een voortvarende start, maar de laatste maanden waren de resultaten ronduit bedroevend.

Volgens de Engelse krant zou de Noorse oefenmeester deze beslissing hebben genomen na de pijnlijke nederlaag van afgelopen zondag tegen degradant (0-2). Het schrappen van de bespreking heeft voor woede gezorgd binnen de selectie van the Mancunians , want veel spelers hadden andere verplichtingen en afspraken in het buitenland verschoven om het praatje van Solskjaer bij te kunnen wonen.



eindigde het seizoen op een teleurstellende zesde plaats en maakt zich op voor deelname aan de . Daarnaast lijken verschillende spelers aankomende zomer van club te wisselen. Ander Herrera is transfervrij en lijkt op weg naar Paris Saint-Germain, terwijl Paul Pogba regelmatig wordt gelinkt aan . Ook de toekomst van Alexis Sánchez op Old Trafford lijkt uiterst onzeker. De Chileense aanvaller komt nauwelijks aan spelen toe en drukt met zijn megasalaris behoorlijk op de begroting.