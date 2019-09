Abraham evenaart Ronaldo en doet Hazard vergeten

Tammy Abraham is de jongste speler ooit met een hattrick achter zijn naam bij Chelsea, terwijl hij ook een record van Cristiano Ronaldo evenaarde.

De Engelse spits steekt de laatste weken in bloedvorm. Hij maakte op 24 augustus zijn eerste doelpunt voor op 24 augustus op bezoek bij Norwich City. Abraham was in dat duel twee keer trefzeker en herhaalde dat een week later in de thuiswedstrijd tegen Sheffield United.

De 21-jarige spits kreeg geen oproep voor de definitieve selectie van Engeland, maar hij hield zijn vorm vast. Abraham had zaterdagmiddag op bezoek bij een basisplaats bij the Blues en maakte een hattrick in de 2-5 zege. De jeugdinternational scoorde zijn doelpunten in een tijdsbestek van 21 minuten voor rust.

Met zijn twee doelpunten of meer in drie opeenvolgende wedstrijden, heeft Abraham de prestaties van voormalig -aanvaller Cristiano Ronaldo en -middenvelder Dele Alli geëvenaard. Ronaldo zette zijn prestatie neer in 2006, toen hij tussen 23 en 30 december scoorde tegen Aston Villa, Wigan Athletic en Reading.

Alli begon zijn reeks op 28 december 2016 op bezoek bij . De Engelsman herhaalde zijn kunststukje vervolgens tegen en Chelsea tijdens de eerste competitieswedstrijden van 2017. Abraham heeft die prestaties nu geëvenaard, terwijl hij het nog beter deed door een hattrick aan zijn totaal toe te voegen.

Door zijn hattrick tegen the Wolves , heeft Abraham ook zijn eigen stukje geschiedenis geschreven bij Chelsea. Hij is nu de jongste speler die dit heeft bereikt bij the Blues. Eden Hazard had het record in handen, maar heeft het af moeten staan.

Abraham hoopt komende week zijn vorm in Europa een vervolg te kunnen geven. Voor Chelsea wacht dinsdagavond de eerste -wedstrijd tegen .