Aboukhlal brengt De Graafschap eerste nederlaag toe; NAC wint eindelijk weer

De Graafschap heeft maandagavond op bezoek bij Jong AZ zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden.

De ploeg van trainer Koen Stam kwam op voorsprong in Alkmaar, maar twee treffers van Zakaria Aboukhlal waren de Doetinchemmers te machtig: 2-1. wist na zes wedstrijden eindelijk weer eens te winnen in de . leidde duur puntverlies tegen Jong (0-0), maar staat nog wel bovenaan in de strijd om de tweede periode. Jong kwam thuis tegen niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Jong - 2-1

De Graafschap begon sterk en vond al in de twaalfde minuut het net. Na een prachtige pass van Mohamed Hamdaoui ging de bal via de opgekomen rechtsback Leeroy Owusu naar spits Ralf Seuntjens, die van dichtbij kon intikken: 0-1. In de 24ste minuut had Hamdaoui de 0-2 op zijn schoen, maar zijn inzet ging net naast. Jong AZ werd gedurende de eerste helft sterker en kreeg kansen via Tijani Reijnders en Ferdy Druijf, die respectievelijk op doelman Hidde Jurjus en een verdedigend blok stuitten.

Na rust zetten de Alkmaarders hun offensief door en dat leidde snel tot de gelijkmaker. Reijnders werd in de diepte bereikt en legde de bal voor op Zakaria Aboukhlal, die de bal in een leeg doel kon schuiven: 1-1. In de 55ste minuut scoorde Aboukhlal opnieuw. Ditmaal onderschepte AZ de bal in de opbouw van De Graafschap, waarna de aanvaller de bal vanbuiten de zestien laag in de verre hoek plaatste: 2-1. In de 72ste minuut had Aboukhlal zijn hattrick moeten completeren, maar de ex- 'er slaagde erin om de bal vanaf enkele meters voor het doel op Jurjus te knallen. Datzelfde overkwam Druijff in de slotfase.

Jong PSV - NAC Breda 1-3

NAC Breda kwam in het stadion van , waar het duel gespeeld werd, na 22 minuten op voorsprong via een fraaie volley van Luka Ilic. De middenvelder nam de bal na een afgeslagen hoekschop ineens uit de lucht en liet doelman Mike van de Meulenhof kansloos. Even later raakte diezelfde Ilic met een geplaatst afstandsschot de paal. Het was uitstel van executie, want in de 32ste minuut maakte Finn Stokkers er met een kopbal op aangeven van Othman Boussaid 0-2 van.

In de tweede helft wist Jong PSV uit het niets een aansluitingstreffer te produceren. Sekou Sidibe schoot vanuit een moeilijke hoek de bal via de onderkant van de lat achter doelman Nick Olij: 1-2. Er waren daarna kansen over en weer: invaller Jordan van der Gaag raakte de paal voor NAC, terwijl Maxime Soulas met een kopbal dichtbij was voor PSV. In de 85ste minuut gooiden de Bredenaars de wedstrijd in het slot. Van der Gaag rondde bekwaam af na een slim passje van Stokkers: 1-3.

NEC - Jong FC Utrecht 0-0

In de eerste helft was er bar weinig te beleven in De Goffert. NEC was de licht bovenliggende partij, maar wist geen enkele grote kans te creëren. Het dichtst bij een doelpunt kwamen de Nijmegenaren toen een uittrap van doelman Fabian de Keijzer werd geblokt door Jellert van Landschoot, maar de bal ging net naast. In het tweede bedrijf ging NEC opnieuw mondjesmaat op zoek naar de overwinning. Anthony Musaba was twee keer gevaarlijk met een fraaie dribbel, maar zijn afwerking was niet doeltreffend.

Jong Ajax - Helmond Sport

In de veertiende minuut pakte Helmond Sport verrassenderwijs te leiding. Een lange pass werd door Boy Kemper slecht verwerkt, waarna Givan Werkhoven kon profiteren: 0-1. Vlak voor rust was Lassina Traoré dicht bij de gelijkmaker, maar de kopbal van de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie werd knap gekeerd door doelman Stijn van Gassel.

Een kwartier onderweg in de tweede helft was Juul Respen dicht bij de tweede Helmondse treffer. Verdediger Kik Pierie wist de bal echter ternauwernood van de lijn te halen en zag even later hoe Jurgen Ekkelenkamp uit een klutssituatie voor de gelijkmaker tekende: 1-1. Jong Ajax zette nog aan voor de winnende treffer en raakte de paal, maar kwam niet meer tot scoren.