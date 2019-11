'Abidal reist af naar Kroatië om potentiële Barça-spits aan het werk te zien'

Bruno Petkovic heeft zich zaterdagavond tijdens het duel tussen Kroatië en Slowakije mogelijk een goede dienst bewezen.

De aanvaller was namelijk trefzeker namens de thuisploeg en het Kroatische TPortal weet te melden dat een delegatie van , onder leiding van technisch directeur Éric Abidal, aanwezig was in Rijeka om de 25-jarige spits aan het werk te zien.

Barcelona is al enige tijd bezig met de opvolging van de inmiddels 32-jarige Luis Suárez en verschillende namen zijn de revue gepasseerd. Lautaro Martínez van staat naar verluidt bovenaan het verlanglijstje, maar de Argentijn zal niet goedkoop zijn. Daarnaast worden ook onder meer Donyell Malen ( ), Rafael Leão ( ) en Victor Osimhen ( OSC) genoemd als potentiële versterkingen voor de Catalanen.

De naam van Petkovic lijkt nu ook aan dat lijstje toegevoegd te mogen worden. De aanvaller maakte vijf doelpunten in de acht interlands die hij tot nu toe speelde, terwijl hij ook namens zijn club Dinamo Zagreb aardig op schot is. In de Kroatische competitie was hij vooralsnog drie keer trefzeker en in de voegde hij nog eens vijf doelpunten toe aan zijn totaal.

Petkovic speelt sinds begin dit jaar voor Dinamo, dat hem destijds voor een miljoen euro overnam van . In Italië droeg de aanvaller verder het shirt van Catania, Varese, Reggiana, Virtus Entella, Trapani en Hellas Verona.

Zijn beste seizoen tot nog toe beleefde hij vorig jaar op huurbasis bij Dinamo, toen hij 9 doelpunten maakte in 25 wedstrijden.