Abidal laat zich uit over Koeman: "Hij voldoet aan de criteria voor Barcelona"

Ronald Koeman staat er goed op bij Barcelona, zo erkent technisch directeur Éric Abidal in gesprek met Mundo Deportivo.

Volgens de Fransman voldoet de bondscoach van het over de criteria die stelt. De Spaanse grootmacht is echter niet op zoek naar een nieuwe trainer, want Ernesto Valverde zit nog altijd op zijn stoel in het Camp Nou.

Koeman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit graag aan de slag wil als trainer van Barcelona. "Koeman voldoet aan de criteria voor een coach van Barcelona", bevestigt Abidal. "De lijst van potentiële trainers voor Barcelona is zeer kort. Wat Koeman betreft, dat is informatie die algemeen bekend is. Maar het is niet aan hem, het is een beslissing van de club. Ik heb met niemand gesproken omdat ik veel respect heb voor Ernesto."

Het contract van Valverde bij Barcelona loopt komende zomer af. Er is een optie tot contractverlenging en daar moet de hoofdtrainer uiterlijk in maart uitsluitsel over geven. Abidal heeft vertrouwen in de Spanjaard en hij verwacht dat de trainer ook volgend seizoen aan de zijlijn staat. "Valverde is diegene die zegt of dit zijn laatste seizoen zal zijn. We moeten altijd voorbereid zijn", aldus Abidal.

Koeman werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met Barcelona. Dat kwam voornamelijk door uitspraken van Nico-Jan Hoogma. De technisch directeur zei dat de bondscoach over een clausule beschikt, waardoor hij weg kan bij de KNVB zodra Barça op de stoep staat. Bij FOX Sports bevestigde Koeman de woorden van Hoogma. "Er is na het EK een evaluatiemoment", aldus Koeman. "Ik kan weg voor één club, dat staat ook in de clausule. Ik kan ook rustig zeggen dat ik voor geen andere club wegga."

Koeman had graag gezien dat Hoogma het detail in zijn contract niet naar buiten had gebracht. "Een slip of the tongue . Nico-Jan dacht dat iedereen er wel van op de hoogte was. Er kwamen allemaal reacties, ook uit Spanje. Daar zat ik niet op te wachten. We hebben erover gesproken, maar zand erover. Ik ben niet boos."