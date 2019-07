Abidal: "Het was zijn keuze om zich bij Juventus aan te sluiten"

Sportief directeur Éric Abidal tast in het duister waarom Adrien Rabiot besloten heeft om aan de slag te gaan bij Juventus in plaats van bij Barcelona

De Franse middenvelder vertrok deze zomer transfervrij bij Paris Saint-Germain en werd sterk in verband gebracht met een overgang naar . Rabiot besloot echter te kiezen voor en besloot daar zijn handtekening te zetten onder een vierjarig contract.

"Hij stond op onze lijst van doelwitten en het was zijn keuze om zich bij Juventus aan te sluiten", vertelt Abidal in gesprek met Le Parisien . "Ik weet de redenen niet. Misschien wat het een sportieve keuze of een financiële beslissing. Ik weet het niet."

De zesvoudig Frans international speelde sinds 2010 voor en kwam tot in totaal 227 wedstrijden in de hoofdmacht van de club, waarin hij 24 keer scoorde en 17 assists gaf. In die periode werd hij onder andere zes keer landskampioen en won viermaal de beker.