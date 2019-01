Abidal bevestigt gesprek met De Jong: "We moeten afwachten"

Een delegatie van Barcelona onderhandelde afgelopen donderdag met Frenkie de Jong en zaakwaarnemer Ali Dursun.

Ook technisch secretaris Éric Abidal was bij dat onderhoud aanwezig zijn geweest. De voormalig linksback weet dat de Ajacied ook in beeld is bij clubs als Paris Saint-Germain en Manchester City.

Abidal hoopt logischerwijs dat de 21-jarige De Jong voor een transfer naar het Camp Nou kiest, zo vertelt hij in een interview met Mundo Deportivo : "Je zou het de speler moeten vragen. Hij weet van de belangstelling van veel clubs en zal zelf een beslissing nemen. We kunnen, net als de rest, alleen maar afwachten."



De Fransman bevestigt dat hij donderdag een bezoekje heeft gebracht aan Amsterdam om met De Jong te praten: "Het werk dat we doen, de reizen, hoort bij het werk van de club. Dat is geen geheim. Maar we gaan voor de rest niet op alles reageren." Abidal reisde samen met voorzitter Josep María Bartomeu, sportief directeur Pep Segura en bestuurslid Ramón Planes naar Amsterdam af.



De vier topmannen werden donderdag om 17.00 uur op Schiphol gesignaleerd en hun gezichten vertoonden volgens een ooggetuige 'niet veel optimisme', zo schreef Mundo Deportivo . Barcelona besloot naar Amsterdam af te reizen omdat men vreesde dat De Jong zijn keuze (voor Paris Saint-Germain) eigenlijk al gemaakt had en het onderhoud met De Jong lijkt weinig te hebben opgeleverd.