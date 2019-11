Abel Ruiz looft ploeggenoot: "Hij is ongelooflijk, hij is indrukwekkend"

Barcelona-talent Abel Ruiz vertelt hoe het is om te trainen met Lionel Messi en gaat in op zijn eigen toekomst bij de Catalaanse grootmacht.

De negentienjarige aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een plek in het eerste team, maar zijn inbreng blijft vooralsnog beperkt tot B. Hij traint desondanks regelmatig mee met de eerste selectie.

"Hij is ongelooflijk, hij is indrukwekkend", vertelt Ruiz over de Argentijn. "Als ik met hen ga trainen, kan ik genieten van het geven van een pass aan hem en het kunnen ontvangen van zijn passes."

"Dat gevoel kun je niet beschrijven. Voor mij is hij de beste speler ter wereled en hij bewijst het elke dag. Hij is een uniek talent. Hij is iemand die onbereikbaar is en het zal heel moeilijk worden om iemand zoals hij weer in de geschiedenis van het voetbal te hebben."

Hoewel Ruiz graag traint met Messi en het zijn droom is om in het eerste team van Barcelona te spelen, erkent hij dat hij mogelijk moet vertrekken als de kansen uitblijven.

"Het is niet dat ik niet wilde blijven, ik heb altijd gezegd dat mijn eerste optie was om bij Barcelona te blijven. Maar het is waar dat je wilt blijven groeien en blijven verbeteren en uiteindelijk ben je op zoek naar het beste voor jezelf", erkent hij tegen EFE .

"In dit geval was de beslissing om in de Segunda B bij Barcelona B te blijven en te wachten op kansen in het eerste team. Ik train elke dag en ik zet stap voor stap. Ik denk dat het geheim beetje bij beetje groeit. De kansen zullen komen en je moet klaar zijn, dat is wat we proberen te doen op de opleiding."

"Ik wil groeien als spelen en als mens bij deze club, omdat ze sinds de eerste dag me alles hebben gegeven. Zolang ze in mij geloven, ga ik in hen geloven. Uiteindelijk is het waar dat als je niet de kansen krijgt die je wilt, je ergens anders moet kijken en minuten in die competities moet maken."