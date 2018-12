'Aaron Ramsey verlaat Arsenal voor jaarsalaris van tien miljoen euro'

Aaron Ramsey beschikt over een aflopend contract bij Arsenal en er wordt al geruime tijd gespeculeerd over waar zijn toekomst zal liggen.

Onder meer Paris Saint-Germain, Internazionale en Juventus zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van de middenvelder en het lijkt erop dat laatstgenoemde aan het langste eind zal trekken.

Corriere dello Sport , Tuttosport en Sky Italia weten maandag namelijk te melden dat La Vecchia Signora tot een akkoord is gekomen om Ramsey aankomende zomer transfervrij in te lijven. De koploper van de Serie A biedt de 58-voudig international naar verluidt een jaarsalaris van tien miljoen euro en dat is genoeg om PSG en Inter, dat zich geschrokken heeft teruggetrokken uit de onderhandelingen, af te troeven.



Ramsey mag vanwege zijn aflopende contract volgende maand officieel met andere clubs gaan praten en de verwachting is dat de deal dan snel rond zal komen. Het feit dat de middenvelder transfervrij kan worden ingelijfd speelt voor Juventus een belangrijke rol om hem zo'n hoog salaris aan te bieden, aangezien de kosten dan meer gespreid kunnen worden.



Ramsey, die sinds 2008 bij Arsenal onder contract staat en sindsdien ruim tweehonderd wedstrijden voor the Gunners speelde, zou als hij inderdaad tien miljoen per jaar op gaat strijken op de tweede plek in het salarishuis van de Italiaanse grootmacht binnenkomen. Alleen Cristiano Ronaldo, die 31 miljoen per jaar opstrijkt, verdient namelijk meer.