'Aanvoerder Willem II wilde fotograaf te lijf gaan en moet band inleveren'

Willem II verloor zondag met 0-4 van Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker, tot ergernis van aanvoerder Jordens Peters.

De captain van de Tilburgers werd bij het duel na een uur gewisseld door trainer Adrie Koster en was na afloop kritisch op zijn coach. Volgens het Brabants Dagblad moet Peters, mede door zijn commentaar, de aanvoerdersband inleveren.

De technische leiding van heeft volgens de lokale krant dus ingegrepen, maar het is onbekend in hoeverre die maatregel van kracht blijft. De spelersgroep is het namelijk niet eens met het besluit en schaarde zich dinsdagmorgen naar verluidt massaal achter Peters. De lokale krant meldt dat de leiding gesprekken heeft gevoerd met de spelers, zowel individueel als in groepsverband.



"Er zijn gesprekken geweest. Als er iets definitief besloten was, hadden we daar al mededeling over gedaan", wordt technisch directeur Joris Mathijsen geciteerd door het Brabants Dagblad. Peters was teleurgesteld over zijn wissel. 'In de dug-out gooide hij met zijn voetbalschoenen. Na de wedstrijd wilde hij onder meer een fotograaf te lijf gaan', zo meldt het dagblad.



"Ik ben boos op de trainer", zo stelde de 32-jarige verdediger in gesprek met de NOS. "Ik vind het geen goed signaal naar de groep als je je aanvoerder eruit haalt. Mijn rol als aanvoerder is ook om de jongens te stimuleren. Als we vaak op een dood punt zitten, ben ik één van de voortrekkers die ons daar overheen probeert te trekken. Als je mij de kans had gegeven, dan was het misschien wel beter afgelopen dan nu."