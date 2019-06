Aanvoerder van Telstar verrast en gaat aan de slag bij Ajax

Frank Korpershoek gaat voor twee clubs tegelijk werken.

De aanvoerder van meldt zich vanaf komend seizoen op het trainingscomplex van als skillstrainer in de middenbouw van de jeugdopleiding, zo meldt Ajax Showtime. Korpershoek blijft tegelijkertijd ook actief als voetballer in de .



De verdediger annex middenvelder, 34 jaar, plaatst zondagavond op zijn socialmediakanalen een foto van zijn contractondertekening bij Ajax. In zijn biografie op Instagram bevestigt hij aan de slag te gaan als skillstrainer op De Toekomst, hoewel Ajax zijn komst nog officieel naar buiten moet brengen.



In maart tekende Korpershoek nog een nieuwe, eenjarige verbintenis bij Telstar. De routinier gaat zodoende zijn veertiende seizoen in bij de club uit Velsen-IJmuiden. Korpershoek speelde in totaal 318 wedstrijden op het tweede niveau van Nederland en scoorde daarin 12 keer.