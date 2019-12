Aanvoerder van Peter Bosz eist met harde woorden excuses van Leon Bailey

Leon Bailey is de gebeten hond bij Bayer Leverkusen na de nederlaag zaterdagmiddag op bezoek bij 1. FC Köln (2-0).

Peter Bosz bracht de Jamaicaanse aanvaller in de tweede helft binnen de lijnen bij een doelpuntloze stand, maar Bailey bewees zijn ploeg tijdens zijn invalbeurt een slecht dienst: hij gaf tegenstander Kingsley Ehizibue een kwartier voor tijd een tik in het gezicht en kon vervolgens inrukken met rood.

Leverkusen stond op dat moment al met tien man en keek tegen een 1-0 achterstand aan, na tweemaal geel voor Aleksandar Dragovic en een doelpunt van Jhon Córdoba.

Na het wegsturen van Bailey was de wedstrijd praktisch gespeeld voor Leverkusen en wist Köln via Sebastiaan Bornauw zelfs nog een keer te scoren. Aanvoerder Lars Bender spaart Bailey na afloop allerminst. "Het mag simpelweg niet gebeuren, het is onacceptabel", wordt hij geciteerd door onder meer Kicker .

"De jongens op het veld hebben gedurende zeventig minuten alles gegeven. Vervolgens moeten we verder tegen tien man. Hij heeft ons een zeer slechte dienst bewezen", vervolgt de verdediger.

"Tegen tien man was het al lastig, tegen negen man was het simpelweg onmogelijk. Het was bovendien niet zijn eerste rode kaart, ik verwacht excuses van hem."

Eerder dit seizoen werd Bailey ook al van het veld gestuurd in de thuiswedstrijd tegen (1-2 nederlaag). Het kwam hem toen op forse kritiek van sportief directeur Rudi Völler te staan én een boete van ongeveer 12.000 euro.

Bosz is net als Bender kritisch op Bailey, maar bezigt tegenover diverse Duitse media wel mildere woorden. "Ik wil niets zeggen over zijn rode kaart. Ik zal er met hem over praten, maar feit is dat hij het elftal niet kan helpen met zulk gedrag", aldus de trainer.