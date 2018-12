"Aanvoerder van Liverpool zijn is de beste leerschool"

Steven Gerrard staat sinds dit seizoen aan het roer bij Rangers FC en presteert uitstekend met de Schotse topclub.

“The Gers zijn momenteel koploper van de Schotse competitie, al heeft het achtervolgende Celtic nog een wedstrijd tegoed. Voor veel mensen zijn de goede prestaties van Gerrard met Rangers een verrassing, maar Joe Cole is niet verbaasd. "Veel mensen waren bezorgd voorafgaand aan het seizoen. Het is een waanzinnige job, zeker als eerste klus als trainer. Toch had ik geen twijfels, Steven is een geboren leider. Speler en aanvoerder zijn van Liverpool is de beste leerschool die je kan hebben. Als je manager wordt, zijn alle ogen op jou gericht"”, zegt Cole in gesprek met de Daily Mail .

De 56-voudig Engels international, die onlangs een punt achter zijn loopbaan zette, speelde met Gerrard samen bij Liverpool. "“Dat hij Liverpool jarenlang in zijn eentje heeft moeten dragen, zorgt ervoor dat hij makkelijk kan wennen aan het trainersvak. De druk is daardoor niet nieuw”, gaat de oud-aanvaller verder. “We hebben recent de nodige voorbeelden gezien van toptrainers, die niet op hoog niveau gevoetbald hebben. Maar er zijn ook genoeg topspelers die na hun carrière een goede trainer worden. Johan Cruijff en Franz Beckenbauer, bijvoorbeeld.”"



“"Steven laat zien dat hij tijdens zijn carrière enorm veel kennis heeft opgedaan. Dat neemt hij nu mee naar het trainersvak"”, aldus Cole, die verder voor onder meer Chelsea, Lille OSC en Aston Villa speelde. Hij had graag tijdens zijn loopbaan het shirt van Rangers willen dragen. “"We speelden daar met Chelsea ooit een oefenwedstrijd, dat was geweldig. Ik had graag voor Rangers gespeeld, maar dat is er helaas nooit van gekomen. De club heeft voor mijn een speciale plaats, vanwege Gazza (Paul Gascoigne, red.). Ik was een groot fan van hem.”