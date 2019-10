Aanvoerder van Arsenal baart opzien met woedende reactie richting fans

Arsenal speelde zondagmiddag in eigen stadion met 2-2 gelijk tegen Crystal Palace.

Na afloop van het treffen gaat het echter in Engeland nauwelijks over de uitslag. Granit Xhaka, aanvoerder vanthe Gunners, reageerde uitermate gepikeerd toen hij gewisseld werd en had weinig begrip voor de kritische geluiden vanuit het publiek.

Manager Unai Emery haalde de middenvelder na een uur spelen naar de kant voor Bukayo Saka. Xhaka gooide eerst zijn aanvoerdersband op de grond. De wissel kon op steun van een deel van de -aanhang rekenen, waardoor Xhaka onder boegeroep het veld verliet. Doordat de Zwitsers international niet al te snel van het veld stapte, zwollen de kritische geluiden aan. Xhaka reageerde daarop door zijn armen in de lucht te steken en zijn hand achter zijn oor te leggen. Daarnaast zei de middenvelder fuck offrichting de eigen aanhang.



"Hij zat fout en we gaan binnenskamers over deze situatie praten. Ik wil vooral rustig zijn, maar hij was verkeerd met deze actie. We zijn hier omdat we supporters hebben, we spelen voor hen. We respecteren het als ze voor ons applaudisseren, maar moeten het ook accepteren als ze kritisch zijn", zo reageerde Emery bij de BBC. Ook Ian Wright heeft weinig begrip voor de actie van Xhaka. "Hij moet zijn excuses aanbieden. Dit is de aanvoerder. Eigenlijk had hij zijn excuses al moeten aanbieden. Als hij zijn excuses aanbiedt, is het niet per se gedaan. Maar dit is de gozer die ze als aanvoerder hebben gekozen en zo hoort iemand met zo'n rol zich niet te gedragen."



"Arsenal-fans hebben heel veel geduld met hem gehad, gezien zijn spel. Hij is hen meer iets verschuldigd dan dat hij het recht heeft om zich zo te gedragen", vervolgt de oud-spits. "Dat spelers worden uitgefloten, is ook niet goed. Ik denk dat de fans gefrustreerd zijn doordat hij van het veld sjokt. Het duurt een tijd voordat hij het veld eenmaal verlaten heeft. We hebben het ook over fans die deze jongen in vier jaar een handvol goede wedstrijden hebben zien spelen. Dan kan je de supporters niet zo behandelen."



"Er waren tijden dat ik ook geïrriteerd werd door mijn eigen fans en reageerde door fuck off te zeggen. Maar als ik terugkijk, realiseer ik dat het slecht was. De kritiek is niet persoonlijk, dat moet Xhaka accepteren. Zijn prestaties bij Arsenal zijn beneden peil", schrijft Jamie Redknapp in zijn column in de Daily Mail. Er wordt gesuggereerd dat Xhaka de aanvoerdersband zal kwijtraken door het incident. "Arsenal-fans hebben enkele fantastische middenvelders gezien, van Patrick Vieira tot Robert Pirès. Xhaka presteert niet goed genoeg naar hun smaak. In het voetbal is er altijd een weg terug, maar Xhaka heeft serieus werk te verzetten."



Tegelijkertijd is er in Engeland onrust ontstaan door een like van Alexandre Lacazette op Instagram. De Franse spits heeft een foto geliket van Troopz, een bekende Arsenal-fan door YouTube-kanaal AFTV. "Het spijt me, ik ben er klaar mee. Hoe kan je 2-0 voorkomen tegen in eigen huis en dan nog gelijkspelen. Emery, ik heb je gesteund, maar genoeg is genoeg. Xhaka can f*ck himself as well.Ik wil hem nooit meer in een Arsenal-shirt zien", zo luidt het bericht van Troopz dat een like kreeg van Lacazette.