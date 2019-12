Aanvoerder, leider, buitenbeentje: Depay gaat de strijd aan in Lyon

De Oranje-international presteert de laatste weken goed en dinsdag nam hij het ook nog op voor een bekritiseerde teamgenoot.

In de week waarin zijn nieuwste rapvideo op het internet verscheen liet Memphis Depay nog een andere kant van zichzelf zien. Hij is veranderd. Niet helemaal, maar zeker wel ten goede.

De aanvaller van is bezig aan misschien wel de beste periode uit zijn carrière, met tien treffers in zijn laatste negen wedstrijden voor club en land. Hij heeft een enorme verantwoordelijkheid gekregen.

Toen de nieuwe coach Rudi Garcia bij zijn komst de aanvoerdersband aan Depay gaf, leek dat een symbolisch gebaar naar de technische leider van het team.

In plaats daarvan heeft de 25-jarige aanvaller laten zien dat hij een kampioen is, gevuld met de passie die nodig is om ervoor te zorgen dat zijn ploeg z'n potentie haalt.

Dat is deze week wel gebleken, omdat Lyon aan de vooravond staat van één van de meest ongewone conflicten tussen fans en spelers in de clubgeschiedenis. Het begon allemaal met een incident dat plaatsvond toen beide partijen eigenlijk in vreugde hadden moeten worden verenigd.

Al sinds de zomer is er sprake van een soort spanningsveld in Lyon.

Hoewel grote veranderingen onvermijdelijk waren toen Juninho arriveerde als sportief directeur en Sylvinho als nieuwe hoofdtrainer, verloopt dit seizoen toch moeizamer dan verwacht. Sylvinho werd in oktober al ontslagen na een reeks van zeven duels in zonder overwinning.

De benoeming van Garcia, die in het verleden zeer kritisch was over Lyon, werd op de tribunes niet zo positief ontvangen. Sinds zijn komst zijn de resultaten verbeterd, maar de frustatie over de inconsistentie van het team is gebleven.

Dat werd dinsdag ook weer duidelijk toen het tegen halverwege 0-2 stond. Uitschakeling in de was nabij.

Maar in plaats daarvan toonde de thuisploeg de vechtersmentaliteit waarvan zo vaak werd gezegd dat Lyon die niet had. Het duel eindigde in 2-2 en dankzij 's overwinning op Zenit plaatsten de Fransen zich toch voor de achtste finales.

Zo'n heroïsche tweede helft was voor sommige fans echter niet genoeg.

Terwijl de ploeg na afloop een feestje vierde, wist een supporter het veld te bereiken en naast één van beide doelen toonde hij een spandoek met daarop een ezel en de boodschap voor Marcelo om Lyon te verlaten.

En dat is waar Memphis Depay zich in het verhaal mengt.

Er knapte iets in het hoofd van de Oranje-aanvaller en hij sprintte naar de supporter om het spandoek van hem af te pakken.

Het was een lelijk incident dat boekdelen sprak over hoeveel de oud-speler van om zijn teamgenoten geeft. Een emotioneeel interview met RMC Sport, kort na het incident, bevestigde dat beeld.

"Ik ben boos, héél boos. Ik weet niet wat ik moet zeggen", gaf een verbijsterde Memhpis toe. "Weet je hoe lastig het is voor het team als je weet dat één van ons problemen heeft met de supporters? Wat verwachten ze dan van ons?"

"Je bedankt de supporters en zij zeggen dan afschuwelijke dingen over iemands familie en kinderen. Ik heb er geen woorden voor. Het slaat nergens op."

"Je kan het terugzien op de beelden, de fans spugen op ons. Wat kan ik ervan zeggen? Ik heb nog nooit zoiets gezien."

Het was niet bepaald een statige reactie van Depay, maar in deze omstandigheden voel je al snel sympathie voor de speler. Zeker voor critici die in het verleden suggereerden dat hij te egoïstisch zou zijn.

En hoewel zijn passie duidelijk zichtbaar was, was Depay ook zelfbewust genoeg om te voorkomen dat hij over de schreef zou gaan, zoals in het verleden wellicht zou zijn gebeurd.

"Eerlijk gezegd moest ik een beetje voorzichtig zijn", zei hij. "Het deed denken aan mijn verleden. Ik wil niet die jongen zijn. Ik ben volwassen en kalmer geworden."

Dat was ook te zien tijdens de wedstrijd.

Houssem Aouar leidde met zijn fraaie goal vanaf de rand van het strafschopgebied de comeback van Lyon in, maar het was opnieuw Memphis die het elftal op sleeptouw nam. De aanvaller zorgde continu voor dreiging voordat hij in de slotfase zelf de gelijkmaker op het scorebord zette.

Dat doelpunt - zijn vijfde in vijf Champions League-duels dit seizoen - paste perfect bij een speler die van nature een nummer 9 is.

"Hij is een echte captain en hij heeft ook gehandeld en gesproken als een captain", sprak Garcia na afloop. "Het toont de kracht en eenheid van dit team."

Maar terwijl Memphis belangrijk is en opbloeit door zijn meer serene manier van denken, heeft Lyon wel een probleem.

Lees beneden verder

Depay's contract loopt na volgend seizoen namelijk af en hoewel Les Gones graag met hem door willen, jagen de fans met hun acties een speler weg die ze nodig hebben om hun club weer naar de top te helpen. Andere clubs staan in de rij om hem over te nemen.

Niet alleen op het voetbalveld is Depay de ster van dit team, maar ook in de kleedkamer is hij het cement dat de spelers met elkaar verbindt.

Als dit dwaze conflict niet snel tot een einde wordt gebracht, lijkt de kans klein dat Lyon z'n buitenbeentje voor de club kan behouden. En dat heeft men dan alleen maar aan zichzelf te wijten.